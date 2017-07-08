Виталий Мутко: Поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победой

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил болельщиков «Спартака» с заслуженной победой в чемпионате России.

- От Российского футбольного союза и миллионов поклонников поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победой. «Спартак» долго к ней шел и победил, потому что все - и болельщики, и тренеры, и игроки были вместе. Желаю команде в новом сезоне не разочаровать всех тех, кто отдает силы и здоровье этому клубу. А также удачи спартаковцам - игрокам нашей сборной, - приводит слова Мутко ТАСС.

Ранее футболистам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17.