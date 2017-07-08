«Крылья Советов» переиграли «Луч-Энергию» в первом туре первенства ФНЛ
Футболисты «Крыльев Советов» на своем поле взяли верх над командой «Луч-Энергия» в первом туре первенства ФНЛ со счетом 2:0.
Счет в матче на 33-й минуте открыл нападающий самарской команды Сергей Самодин. В середине второго тайма защитник самарцев Дмитрий Ятченко удвоил преимущество команды.
В следующем туре 15 июля «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Олимпийцем». В тот же день «Луч-энергия» на домашней арене примет «Томь».
Матч
Крылья Советов - Луч-Энергия - 2:0 (1:0)
Голы
Самодин 33 (1:0). Ятченко 72 (2:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Гоцук, Гаджибеков, Родич, Ятченко, Ланин, Ткачук, Кленкин, Башкиров, Алиев, Самодин
Луч-Энергия: Котляров, Стешин, Насадюк, Тихий, Марченко, Бажев, Пономаренко, Килин, Заерко, Маляка, Хлебородов
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
08 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция