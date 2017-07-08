Возняцки вышла в четвертый круг Уимблдона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2017.
Сегодня Возняцки в упорной борьбе переиграла теннисистку из Эстонии Анетт Контавейт.
Матч продолжался ровно два часа. Возняцки выиграла четыре гейма на чужой подаче.
Следующей соперницей Каролин на турнире станет американка Коко Вандевеге.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Контавейт А. (Эстония) - Возняцки К. (Дания) - 6:3, 6:7, 2:6
Место и дата
08 июля 18:00, , Онлайн-трансляция
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