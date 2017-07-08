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Владимир Обухов: Матч против «Енисея» Аленичева не будет принципиальным

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов – о ситуации с долгами в команде и о том, является ли матч против «Енисея», который возглавляет Аленичев, для него принципиальным.

- Победили «Томь» (4:1) в первом туре ФНЛ, поздравляем. Но проблем с задолженностями это не меняет?
- Думаю, вы видели в интернете послематчевое фото (на нем игроки «Кубани» на пальцах показали, за сколько месяцев им не платили зарплату. Судя по фото, задолженности от семи месяцев до года. – Прим. Ред.). Задолженности остаются. Перед матчем с «Томью» выплатили зарплату за один месяц, пообещали, что остальное закроют перед следующей игрой - с «Химками». Посмотрим, как будет.

- Знаете, в каком туре «Кубани» играть с «Енисеем»?
- Нет. Готовимся к каждой следующей игре.

- Матч с командой Аленичева не будет принципиальным для вас?
- А почему он должен таким быть?

- Игроки любят доказывать тренерам, которые в них на каком-то этапе не верили.
- Конечно, я не думаю об этом. Все мои мысли – о ближайшем матче.

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