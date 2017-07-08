Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Херцог4:6, 0:6Кузнецова
Футбол  Шинник2 : 1Зенит-2
Футбол  Химки3 : 0Ротор
Футбол  Сибирь1 : 2Спартак-2
Футбол  Динамо СПб2 : 1Енисей
Футбол  Крылья Советов2 : 0Луч-Энергия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА разгромил словенскую «Нафту» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты ЦСКА на сборе в Австрии разгромили словенскую «Нафту» в контрольном матче со счетом 4:1.

У ЦСКА забитыми мячами отличились Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре и Мулатип Алибеков, а еще один мяч в свои ворота послал игрок «Нафты».

Как сообщается в официальном аккаунте ЦСКА в Twitter, в воскресенье, 9 июля, подопечные Виктора Гончаренко проведут еще один товарищеский матч. Соперником армейцев станет «Краснодар».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛДриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Константин Сарсания: «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу МаурисиоСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Маурисио в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».Леонид Федун: Для того, чтобы выступить в Лиге чемпионов достойно, надо иметь другой уровень игроковПредседатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступление команды в Лиге чемпионов-2017/18.Виталий Мутко: Поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победойВице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил болельщиков «Спартака» с заслуженной победой в чемпионате России.Массимо Каррера: Чемпионство «Спартака прошлого сезона не дает нам форуГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что чемпионство красно-белых в минувшем сезоне не дает команде преимущества.Леонид Федун: Спасибо всем болельщикамПредседатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков команды.Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате РоссииФутболистам «Спартака» вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Об этом сообщает «Р-Спорт».Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»Бразильский полузащитник Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом». Об этом сообщает O Jogo.«Краснодар» – «Славия». Данни выведет команду с капитанской повязкойСтал известен состав «Славии» на товарищеский матч против «Краснодара».Президент «Сан-Паулу»: «Зенит» еще не заплатил 18 миллионов евро за КайоПрезидент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос рассказал, что представители «Зенита» проинформировали клуб о готовности заплатить за защитника Родриго Кайо 18 миллионов евро.Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».Полузащитник ЦСКА Макаров может уйти в аренду в «Тосно»Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, который проходит летние сборы вместе с первой командой армейцев, новый сезон может начать в «Тосно».10 молодых игроков РФПЛ, которые удивят вас в новом сезоне10 молодых игроков РФПЛ, которые удивят вас в новом сезонеПодборка молодых и малоизвестных игроков РФПЛ, для которых новый сезон может стать особенным.Артем Милевский: Сам хотел уйти из «Тосно». Никогда не таскал рояль, а привык играть на немБывший нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями от перехода из российского клуба в брестское «Динамо».Луиш Нету: В коллективе отличная атмосфера. Это то, что нужно на старте сезонаЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом команды, который возглавляет Роберто Манчини.Австрийский «Блау-Вайс» разгромил «Ростов» в товарищеском матчеФутболисты «Ростова» в контрольном матче крупно уступили команде из второго австрийского дивизиона «Блау-Вайс» со счетом 3:0.«Зенит» завершил сбор двусторонним матчемВ последний день второго тренировочного сбора в австрийском Кицбюэле футболисты «Зенита» сыграли двусторонний матч.Юрий Семин: Вопросом подписания контракта с Коряном в клубе занимаютсяГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что клуб ясность с контрактом форварда Аршака Коряна наступит в ближайшее время.Роберто Манчини: Такого сложного перелета, как в Хабаровск, у нас еще не былоГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к стартовому туру РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с хабаровским СКА.Роберто Манчини: Пока я всем доволен и думаю, что будет еще лучшеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги работы команды на втором тренировочном сборе в австрийском Кицбюэле.
Теннис
Возняцки вышла в четвертый круг Уимблдона
Футбол
«Крылья Советов» переиграли «Луч-Энергию» в первом туре первенства ФНЛ
Футбол
Виталий Мутко: Поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победой
Футбол
Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате России
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости