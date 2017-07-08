ЦСКА разгромил словенскую «Нафту» в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты ЦСКА на сборе в Австрии разгромили словенскую «Нафту» в контрольном матче со счетом 4:1.
У ЦСКА забитыми мячами отличились Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре и Мулатип Алибеков, а еще один мяч в свои ворота послал игрок «Нафты».
Как сообщается в официальном аккаунте ЦСКА в Twitter, в воскресенье, 9 июля, подопечные Виктора Гончаренко проведут еще один товарищеский матч. Соперником армейцев станет «Краснодар».
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