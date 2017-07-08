Джокович обыграл Гулбиса на Уимблдоне и вышел в 1/8 финала
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертый круг Уимблдона-2017.
Сегодня Джокович нанес поражение представителю Латвии Эрнесту Гулбису в трех партиях.
Матч продолжался 2 часа и 11 минут. Новак выполнил шесть подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Он выиграл четыре гейма на подаче соперника.
Следующим оппонентом серба будет теннисист из Франции Адриан Маннарино.
Напомним, Новак Джокович ранее трижды выигрывал Уимблдон (2011, 2014, 2015).
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Гулбис Э. (Латвия) - Джокович Н. (Сербия) - 4:6, 1:6, 6:7
Место и дата
08 июля 18:00, , Онлайн-трансляция
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