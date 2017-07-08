Леонид Федун: Для того, чтобы выступить в Лиге чемпионов достойно, надо иметь другой уровень игроков

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступление команды в Лиге чемпионов-2017/18.

- Давайте откровенно, для того, чтобы выступить в Лиге чемпионов достойно, надо иметь совсем другой уровень игроков, но постараемся быть конкурентными. Я ребятам сказал, что основные бонусы они получат именно за выход из групповой стадии, минимум за второе место в группе, - заявил Федун.

Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.

На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.

