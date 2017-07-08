Станислав Черчесов: Желаю «Спартаку» удачно сыграть в Лиге чемпионов. Обсудили с Каррерой ряд вопросов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал футболистам «Спартака» удачи в Лиге чемпионов-2017/18.
- Я, как тренер сборной страны, желаю, чтобы «Спартак» удачно сыграл в Лиге чемпионов, и всех жду с хорошим настроением в сборной.
Тренер сборной зависит от клубных тренеров. Мы обсудили с тренером «Спартака» ряд вопросов, - цитирует Черчесова агентство ТАСС.
Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.
На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.
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