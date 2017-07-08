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Станислав Черчесов: Желаю «Спартаку» удачно сыграть в Лиге чемпионов. Обсудили с Каррерой ряд вопросов

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал футболистам «Спартака» удачи в Лиге чемпионов-2017/18.

- Я, как тренер сборной страны, желаю, чтобы «Спартак» удачно сыграл в Лиге чемпионов, и всех жду с хорошим настроением в сборной.

Тренер сборной зависит от клубных тренеров. Мы обсудили с тренером «Спартака» ряд вопросов, - цитирует Черчесова агентство ТАСС.

Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.

На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.




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