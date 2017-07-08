Дефо написал трогательное письмо об умершем от рака шестилетнем мальчике
Источник: RT на русскомКомментарии
Форвард «Борнмута» и сборной Англии по футболу Джермейн Дефо написал письмо о шестилетнем болельщике «Сандерленда» Брэдли Лоури, который скончался от рака. Об этом сообщает RT.
«Прощай, мой друг, я буду очень по тебе скучать. Я благодарен Богу за то, что ты появился в моей жизни, и за те моменты, которые мы пережили вместе. Я никогда не забуду то, как ты смотрел на меня при нашей первой встрече», — написал футболист на своей странице в социальной сети Twitter.
Sleep tight little one... 💙 pic.twitter.com/iGqLXdvlVi— Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) 8 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что Лоури умер 7 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
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