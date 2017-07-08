Дефо написал трогательное письмо об умершем от рака шестилетнем мальчике

Форвард «Борнмута» и сборной Англии по футболу Джермейн Дефо написал письмо о шестилетнем болельщике «Сандерленда» Брэдли Лоури, который скончался от рака. Об этом сообщает RT.

«Прощай, мой друг, я буду очень по тебе скучать. Я благодарен Богу за то, что ты появился в моей жизни, и за те моменты, которые мы пережили вместе. Я никогда не забуду то, как ты смотрел на меня при нашей первой встрече», — написал футболист на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее сообщалось, что Лоури умер 7 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.