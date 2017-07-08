«Краснодар» упустил победу над пражской «Славией» в контрольном матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Краснодара» на сборе в Австрии сыграли контрольный матч с пражской «Славией» (1:1).
На 21-й минуте счет открыл 17-летний воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.
А в самой концовке встречи «Славия» отыгралась благодаря голу Симона Дели. Отметим, что составе чешской команды с первых минут на поле вышел бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни.
В первом туре чемпионата России-2017/18 подопечные Игоря Шалимова 16 июля на выезде сыграют с казанским «Рубином».
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