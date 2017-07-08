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«Краснодар» упустил победу над пражской «Славией» в контрольном матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Краснодара» на сборе в Австрии сыграли контрольный матч с пражской «Славией» (1:1).  

На 21-й минуте счет открыл 17-летний воспитанник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

А в самой концовке встречи «Славия» отыгралась благодаря голу Симона Дели. Отметим, что составе чешской команды с первых минут на поле вышел бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни.

В первом туре чемпионата России-2017/18 подопечные Игоря Шалимова 16 июля на выезде сыграют с казанским «Рубином». 

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