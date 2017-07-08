Константин Сарсания: «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу Маурисио

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Маурисио в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

- Я могу подтвердить, что мы ведем с «Аль-Ахли» переговоры по возможному переходу Маурисио в эту команду, - рассказал Сарсания в интервью «Р-Спорт».

Ранее O Jogo сообщило о том, что Маурисио ведет переговоры с «Зенитом» по расторжению контракта.

Добавим, что контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июля 2019 года.

Маурисио пополнил состав «Зенита» в 2016 году, перейдя из «Терека». В минувшем сезоне бразилец провел 19 игр в чемпионате России за «Зенит».

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