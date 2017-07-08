Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Херцог4:6, 0:6Кузнецова
Футбол  Шинник2 : 1Зенит-2
Футбол  Химки3 : 0Ротор
Футбол  Сибирь1 : 2Спартак-2
Футбол  Динамо СПб2 : 1Енисей
Футбол  Крылья Советов2 : 0Луч-Энергия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Сарсания: «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу Маурисио

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Маурисио в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

- Я могу подтвердить, что мы ведем с «Аль-Ахли» переговоры по возможному переходу Маурисио в эту команду, - рассказал Сарсания в интервью «Р-Спорт».

Ранее O Jogo сообщило о том, что Маурисио ведет переговоры с «Зенитом» по расторжению контракта.

Добавим, что контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июля 2019 года.

Маурисио пополнил состав «Зенита» в 2016 году, перейдя из «Терека». В минувшем сезоне бразилец провел 19 игр в чемпионате России за «Зенит».

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛДриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»Бразильский полузащитник Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом». Об этом сообщает O Jogo.Президент «Сан-Паулу»: «Зенит» еще не заплатил 18 миллионов евро за КайоПрезидент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос рассказал, что представители «Зенита» проинформировали клуб о готовности заплатить за защитника Родриго Кайо 18 миллионов евро.Радимов в шутку назвал Титова «багажом Аленичева»Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым, обыграв в подписи известную фразу про «багаж Аленичева».Луиш Нету: В коллективе отличная атмосфера. Это то, что нужно на старте сезонаЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился впечатлениями от работы с новым тренерским штабом команды, который возглавляет Роберто Манчини.«Зенит» завершил сбор двусторонним матчемВ последний день второго тренировочного сбора в австрийском Кицбюэле футболисты «Зенита» сыграли двусторонний матч.Роберто Манчини: Такого сложного перелета, как в Хабаровск, у нас еще не былоГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к стартовому туру РФПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с хабаровским СКА.Роберто Манчини: Пока я всем доволен и думаю, что будет еще лучшеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги работы команды на втором тренировочном сборе в австрийском Кицбюэле.Роберто Манчини: Дриусси – это хорошее приобретениеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о подписании контракта с аргентинским нападающим Себастьяном Дриусси.Новый конкурент Дзюбы и Кокорина, который пришел в «Зенит» от красно-белыхНовый конкурент Дзюбы и Кокорина, который пришел в «Зенит» от красно-белыхУже титулованный 21-летний нападающий Себастьян Дриусси любит Месси, хочет в Италию и стремится к главной сборной Аргентины.Его хотел «Спартак», а купил «Зенит»: кто такой Дриусси, и кому он нужен (видео)Его хотел «Спартак», а купил «Зенит»: кто такой Дриусси, и кому он нужен (видео)Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о нападающем «Ривер Плейт» Себастьяне Дриусси, который переезжает в РФПЛЛуиш Нету: Кубок конфедераций был отлично организованЗащитник «Зенита» Луиш Нету поделился мнением прошедшем Кубке конфедерации и выступлении сборной Португалии.Официально: Дриусси стал игроком «Зенита»Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Андрей Червиченко: Смолов? Мыслящий человек не разрисует себя, как папуасАндрей Червиченко: Смолов? Мыслящий человек не разрисует себя, как папуасЭкс-президент московского «Спартака» прокомментировал слухи о возможном переходе Федора Смолова в «Спартак».«Зенит» купил нападающего, а «Спартак» забил самый красивый гол лета (видео)«Зенит» купил нападающего, а «Спартак» забил самый красивый гол лета (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Алексей Сафонов: В «Зенит» перейдут Манолас и ДриуссиФутбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение по поводу возможного перехода в «Зенит» нападающих Себастьяна Дриусси и Кристиана Павона, а также защитника Костаса Маноласа.Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.Дмитрий Полоз: Манчини – профессионал топ-уровня, который хочет показать, как правильно работатьНовичок «Зенита» Дмитрий Полоз поделился мнением о главном тренере команды Роберто Манчини.Дриусси, который близок к переходу в «Зенит», попрощался с болельщиками «Ривер Плейт»Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси оставил прощальную запись в твиттере, обращенную к болельщикам аргентинской команды.«Кайзерслаутерн» – «Зенит». Матч отмененТоварищеский матч между «Зенитом» и «Кайзерслаутерном» отменен в связи с решением немецкой полиции, обусловленным мерами безопасности, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Теннис
Возняцки вышла в четвертый круг Уимблдона
Футбол
«Крылья Советов» переиграли «Луч-Энергию» в первом туре первенства ФНЛ
Футбол
Виталий Мутко: Поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победой
Футбол
Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате России
все новости
Аль-Ахли
Аль-Ахликалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Константин Сарсания
Константин Сарсаниявсе новости
Жозе Маурисио
Жозе Маурисиовсе новости