Нолан Патрик: Начну кататься на следующей неделе

Нападающий «Филадельфии» Нолан Патрик на следующей неделе сможет приступить к тренировкам на льду, после операции на брюшной полости, которую ему сделали 13 июня.

- Впервые за достаточно длительный период времени я буду полностью здоров. Травма беспокоила меня весь сезон. Начну кататься на следующей неделе, и я очень рад этому. Если бы затянул с операцией, то потерял две недели из тренировочного цикла. Так что, когда врач сказал, что надо оперировать, я ответил, что это надо сделать прямо сейчас. Меня отпустили домой, в Виннипег, на пару дней. В пятницу я был в Виннипеге, в понедельник прилетел обратно, во вторник утром была операция. Я себя хорошо чувствую и рад, что все позади, - передает слова Патрика официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Патрик был задрафтован «Филадельфией» под общим вторым номером в 2017 году. Нолан играл в команде WHL (Западная хоккейная лига) «Брэндон Уит Кингс». За три сезона в лиге Патрик набрал 205 (92+113) очков в 163 матчах.