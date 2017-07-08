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Гол Бухарова принес «Ростову» победу над датским «Брондбю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ростова» на сборе в Австрии провели товарищеский матч с датским клубом «Брондбю» (1:0).

Единственный гол на 60-й минуте забил нападающий сборной России Александр Бухаров.

Отметим, что «Брондбю» занял второе место в последнем чемпионате Дании.

В первом туре РФПЛ сезона-2017/18 подопечные Леонида Кучука 15 июля на выезде сыграют с «Уралом».


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