Гол Бухарова принес «Ростову» победу над датским «Брондбю»

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Футболисты «Краснодара» на сборе в Австрии сыграли контрольный матч с пражской «Славией» (1:1).

«Краснодар» упустил победу над пражской «Славией» в контрольном матче Футболисты «Краснодара» на сборе в Австрии сыграли контрольный матч с пражской «Славией» (1:1).

Футболисты ЦСКА на сборе в Австрии разгромили словенскую «Нафту» в контрольном матче со счетом 4:1.

ЦСКА разгромил словенскую «Нафту» в товарищеском матче Футболисты ЦСКА на сборе в Австрии разгромили словенскую «Нафту» в контрольном матче со счетом 4:1.

Стал известен состав «Славии» на товарищеский матч против «Краснодара».

«Краснодар» – «Славия». Данни выведет команду с капитанской повязкой Стал известен состав «Славии» на товарищеский матч против «Краснодара».

Футболисты «Ростова» в контрольном матче крупно уступили команде из второго австрийского дивизиона «Блау-Вайс» со счетом 3:0.

Австрийский «Блау-Вайс» разгромил «Ростов» в товарищеском матче Футболисты «Ростова» в контрольном матче крупно уступили команде из второго австрийского дивизиона «Блау-Вайс» со счетом 3:0.

«СКА-Хабаровск» обыграл «Смену» в товарищеском матче Футболисты «СКА-Хабаровска» переиграли в контрольном матче «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

Футболисты болгарского «Ботева» и кипрского клуба АЕЛ проводили товарищеский матч на тренировочном поле в спортивном комплексе «Царское село».

ВИДЕО ДНЯ: Бык прервал ход футбольного матча Футболисты болгарского «Ботева» и кипрского клуба АЕЛ проводили товарищеский матч на тренировочном поле в спортивном комплексе «Царское село».

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.

Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.