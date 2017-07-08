«Спартак» в сезоне-2017/18 будет играть в красной форме без белой полосы (фото)
Источник: Лента.РуКомментарии
Московский «Спартак» презентовал комплекты игровой формы на сезон-2017/18.
Домашняя форма команды в новом сезоне будет красной, а выездная - белой, сообщает «Лента.ру».
Отметим, что на обеих футболках будет отсутствовать традиционная для клуба горизонтальная поперечная полоса.
8 июля футболисты и тренеры «Спартака» получили золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.
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