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«Спартак» в сезоне-2017/18 будет играть в красной форме без белой полосы (фото)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Московский «Спартак» презентовал комплекты игровой формы на сезон-2017/18.

Домашняя форма команды в новом сезоне будет красной, а выездная - белой, сообщает «Лента.ру».

Отметим, что на обеих футболках будет отсутствовать традиционная для клуба горизонтальная поперечная полоса.

8 июля футболисты и тренеры «Спартака» получили золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.

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