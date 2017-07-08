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Андрей Талалаев: Судейство матчей «Тамбова» иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев резко раскритиковал судейство матча его команды с «Оренбургом»(1:2) в первом туре первенства ФНЛ.

- Судья испортил игру. Соперник нас не то, что не переиграл, а вообще сложностей не доставлял. Пенальти абсолютно придуманный. Я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы. Что-то надо делать. Можно молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада.

То, что происходит, иначе как клоунадой не назовешь. Нас, как быдло, как скот, заталкивают, - заявил Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, главным арбитром матча «Оренбург» - «Тамбов» был москвич Евгений Турбин.

Хозяева поля прошлый сезон отыграли в премьер-лиге.

Матч

Оренбург - Тамбов - 2:1 (2:1)

Голы

Горбатюк 6 (0:1). Дюриш 26 (1:1). Георгиев 36 (2:1 - пен.).

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

08 июля 17:00, Газовик, Онлайн-трансляция


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