Андрей Талалаев: Судейство матчей «Тамбова» иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев резко раскритиковал судейство матча его команды с «Оренбургом»(1:2) в первом туре первенства ФНЛ.

- Судья испортил игру. Соперник нас не то, что не переиграл, а вообще сложностей не доставлял. Пенальти абсолютно придуманный. Я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы. Что-то надо делать. Можно молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада.

То, что происходит, иначе как клоунадой не назовешь. Нас, как быдло, как скот, заталкивают, - заявил Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, главным арбитром матча «Оренбург» - «Тамбов» был москвич Евгений Турбин.

Хозяева поля прошлый сезон отыграли в премьер-лиге.