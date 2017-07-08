Федерер обыграл Мишу Зверева на Уимблдоне и вышел в 1/8 финала
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона-2017.
Сегодня Роджер нанес поражение представителю Германии Мише Звереву в трех партиях.
Матч продолжался 1 час и 49 минут. Победитель выполнил 13 подач навылет и допустил одну двойную ошибку.
Следующим оппонентом Федерера на турнире станет болгарский теннисист Григор Димитров.
Напомним, ранее Роджер Федерер выигрывал Уимблдон семь раз (2003 - 2007, 2009, 2012).
В текущем сезоне швейцарец первенствовал на Australian Open.
Уимблдон (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Зверев М. (Германия) - Федерер Р. (Швейцария) - 6:7, 4:6, 4:6
Место и дата
08 июля 20:20, , Онлайн-трансляция
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