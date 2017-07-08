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Федерер обыграл Мишу Зверева на Уимблдоне и вышел в 1/8 финала

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Швейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона-2017.

Сегодня Роджер нанес поражение представителю Германии Мише Звереву в трех партиях.

Матч продолжался 1 час и 49 минут. Победитель выполнил 13 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. 

Следующим оппонентом Федерера на турнире станет болгарский теннисист Григор Димитров.

Напомним, ранее Роджер Федерер выигрывал Уимблдон семь раз (2003 - 2007, 2009, 2012).

В текущем сезоне швейцарец первенствовал на Australian Open.

Уимблдон (Великобритания) 
Турнир WTA 
Покрытие: трава
Призовой фонд: 31 600 000 фунтов 
Мужчины
Одиночный разряд 
Третий круг

Матч

Зверев М. (Германия) - Федерер Р. (Швейцария) - 6:7, 4:6, 4:6

Место и дата

08 июля 20:20, , Онлайн-трансляция

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