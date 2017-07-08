20-летний игрок «Аякса» введен в искусственную кому
Источник: Газета.RuКомментарии
Футболист «Аякса» Абделхак Нури был введен в искусственную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт голландского клуба.
Во время товарищеского матча с немецким «Вердером» Нури внезапно упал на газон и потерял сознание. Медицинский вертолет доставил 20-летнего игрока в госпиталь, где ему было диагностировано нарушение сердечного ритма.
В составе юниорской сборной Голландии (U-19) Абделхак дважды участвовал в чемпионатах Европы.
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