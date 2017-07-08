Боб Арум: Австралийские фанаты оказали влияние на результат боя Пакьяо - Хорн
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о факторах, которые могли повлиять на решение судей в поединке Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.
- На стадионе в Брисбене сидели 40 000 австралийских фанатов и только 15 000 болельщиков из Филиппин.
Когда Джефф доставал Мэнни — толпа взрывалась овациями, когда попадал Пакьяо - была гробовая тишина. Если бы вы были судьей этого поединка, думаю, это оказало бы на вас влияние. На боях работают живые люди.
Но я не думаю, что в этот вечер имело место что-то нечестное, - заявил Арум.
Arum Rejects Claims That Pacquiao-Horn Officials Were Dishonest https://t.co/x2Z2dtFPSd #boxing pic.twitter.com/a5uXX2mYRq— BoxingScene.com (@boxingscene) 8 июля 2017 г.
Напомним 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.
В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.
Боб Арум: Пакьяо может хорошо подзаработать на реванше с Хорном, но решение только за ним