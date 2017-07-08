Боб Арум: Австралийские фанаты оказали влияние на результат боя Пакьяо - Хорн

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о факторах, которые могли повлиять на решение судей в поединке Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.

- На стадионе в Брисбене сидели 40 000 австралийских фанатов и только 15 000 болельщиков из Филиппин.

Когда Джефф доставал Мэнни — толпа взрывалась овациями, когда попадал Пакьяо - была гробовая тишина. Если бы вы были судьей этого поединка, думаю, это оказало бы на вас влияние. На боях работают живые люди.

Но я не думаю, что в этот вечер имело место что-то нечестное, - заявил Арум.

Напомним 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.



