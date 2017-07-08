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Бой Нуньес – Шевченко на турнире UFC 213 отменен

Источник:  Bloody ElbowКомментарии

Главное событие турнира по смешанным единоборствам UFC 213, который пройдет предстоящей ночью в Лас-Вегасе, не состоится.

Чемпионка мира в наилегчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес должна была сразиться с представительницей Киргизии Валентиной Шевченко.

За несколько часов до боя Нуньес была госпитализирована, сообщает Bloody Elbow. Таким образом, поединок с Шевченко отменен. Эту информацию уже подтвердил президент UFC Дэйна Уайт.

Теперь главным событием турнира UFC 213 станет бой за звание временного чемпиона в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.

Отметим, что Нуньес и Шевченко уже встречались в марте 2016 года, и тогда победу решением судей одержала Аманда. А 31 декабря Нуньес нокаутировала уже в первом раунде американку Ронду Роузи. 

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