Гассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов - с Дортикосом. Итоги драфта Всемирной боксерской суперсерии
Сегодня в Монако состоялась жеребьевка четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.
Напомним, в первом сезоне проекта состоятся турниры в суперсреднем (до 76,2 кг) и первом тяжелом (до 90,7 кг) весах.
Unbeaten IBF Champ Gassiev wants to prove he's the best...— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 7 июля 2017 г.
💥 🥊 #AliTrophy pic.twitter.com/u1EnCMYJaT
В «крузервейте» на проект заявились действующий чемпион мира по версии IBF украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).
«Сеяные» бойцы поднимались на сцену и выбирали себе соперников из числа остальных.
Были сформированы следующие пары:
Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)
Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)
Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)
Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)
The first Cruiserweight QF is:@MuratGassiev vs Krzysztof Wlodarczyk— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 8 июля 2017 г.
💥 🥊 #AliTrophy pic.twitter.com/M6KTwyqhsK
Результаты драфта четвертьфиналов в суперсреднем весе таковы:
Джордж Гроувз (Великобритания) - Джейми Кокс (Великобритания)
Каллум Смит (Великобритания) - Эрик Скоглунд (Швеция)
Крис Юбэнк-младший (Великобритания)/Артур Абрахам (Германия)* - Авни Йилдырым (Турция)
Юрген Бремер (Германия) - Роб Брэнт (США)
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Поединки пройдут с сентября текущего года по май 2018 г. Победители сезона будут награждены Кубком имени Мохаммеда Али и специальными бриллиантовыми поясами.
*Поединок Юбэнк - Абрахам состоится 15 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его победитель примет участие во Всемирной боксерской суперсерии.
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