Гассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов - с Дортикосом. Итоги драфта Всемирной боксерской суперсерии

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.

Напомним, в первом сезоне проекта состоятся турниры в суперсреднем (до 76,2 кг) и первом тяжелом (до 90,7 кг) весах.

В «крузервейте» на проект заявились действующий чемпион мира по версии IBF украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).

«Сеяные» бойцы поднимались на сцену и выбирали себе соперников из числа остальных.



Были сформированы следующие пары:

Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)

Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)

Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)

Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)



Результаты драфта четвертьфиналов в суперсреднем весе таковы:

Джордж Гроувз (Великобритания) - Джейми Кокс (Великобритания)

Каллум Смит (Великобритания) - Эрик Скоглунд (Швеция)

Крис Юбэнк-младший (Великобритания)/Артур Абрахам (Германия)* - Авни Йилдырым (Турция)

Юрген Бремер (Германия) - Роб Брэнт (США)

Поединки пройдут с сентября текущего года по май 2018 г. Победители сезона будут награждены Кубком имени Мохаммеда Али и специальными бриллиантовыми поясами.



*Поединок Юбэнк - Абрахам состоится 15 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Его победитель примет участие во Всемирной боксерской суперсерии.

