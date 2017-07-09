Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Янчук: Кузнецовой сейчас по силам любая соперница

Источник:  Газета.RuКомментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Светланы Кузнецовой над Полоной Херцог и выход россиянки в 1/8 финала Уимблдона.

- Кузнецова сейчас находится на самом высоком уровне и в хорошей форме, - приводит слова Янчука «Газета.Ru». -  Последнее время она показывает замечательную игру, но беда в том, что она не может до конца поверить в себя на турнирах Большого шлема.

Дело в том, что на Больших шлемах у нее прослеживаются поражения уже на подступах к решающей стадии, и Светлана теряла веру в себя, начинала много ошибаться, и на ровном месте вдруг менялась игра.

Это заставляет очень волноваться, и поэтому нет уверенности, что она покажет свой лучший теннис. В принципе Кузнецовой сейчас по силам любая соперница, но вопрос только в ней самой. Если она сможет сыграть так, как умеет, то ей по плечу любая вершина.

Напомним,  за выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с победительницей поединка между полькой Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бачински.

Матч

Херцог П. (Словения) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 0:6

Место и дата

08 июля 13:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федерер обыграл Мишу Зверева на Уимблдоне и вышел в 1/8 финалаШвейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона-2017.Джокович обыграл Гулбиса на Уимблдоне и вышел в 1/8 финалаСербский теннисист Новак Джокович пробился в четвертый круг Уимблдона-2017.Возняцки вышла в четвертый круг УимблдонаЭкс-первая ракетка мира Каролин Возняцки пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2017.Маттек-Сэндз разорвала сухожилие на УимблдонеСтал известен диагноз американской теннисистки Беттани Маттек-Сэндз, получившей тяжелую травму на Уимблдоне-2017.Кербер вышла в четвертый круг Уимблдона, где сыграет с МугурусойПервая ракетка мира Анжелик Кербер вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира.Радванска пробилась в 1/8 финала Уимблдона, где сразится с КузнецовойПольская теннисистка Агнешка Радванска вышла в четвертый круг Уимблдона-2017.Владимир Камельзон: У Кузнецовой есть все шансы пройти еще дальше на УимблдонеТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон поделился впечатлениями от победы Светланы Кузнецовой в третьем туре Уимблдона над словенкой Полону Херцог.Кузнецова обыграла Херцог и вышла в четвертый круг УимблдонаРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла словенку Полону Херцог и вышла в четвертый круг Уимблдона.Анна Дмитриева: Трава – наименее опасное покрытиеАнна Дмитриева: Трава – наименее опасное покрытиеТеннисный эксперт рассказала о матче Хачанова против Надаля, фаворитах Уимблдона и опасных покрытиях кортов.Анна Дмитриева: Зверев поборется за победу на УимблдонеКомментатор Анна Дмитриева специально для «Советского спорта» рассказала о фаворитах Уимблдона в мужском одиночном разряде.Виктор Янчук: Надеюсь, что Кузнецова реализует свой потенциалЗаслуженный тренер России Виктор Янчук выразил надежду, что Светлана Кузнецова сумеет дойти до решающего раунда Уимблдона.Хачанов проиграл Надалю на УимблдонеРоссийский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в матче третьего круга Уимблдонского турнира от экс-первой ракетки мира Рафаэля Надаля.Макарова и Веснина вышли в третий круг Уимблдона в парном разрядеРоссиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли француженку Осеан Доден и немку Татьяну Марию со счетом 6:4, 6:3 и вышли в третий круг Уимблдона в парном разряде.Анна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работатьАнна Дмитриева: Рублев станет суперигроком, если продолжит работатьСпециально для «Советского спорта» итоги игрового дня на Уимблдоне подвела комментатор Анна Дмитриева.Анна Дмитриева: Кузнецова должна обыгрывать ХерцогКомментатор Анна Дмитриева рассказала «Советскому спорту» о специфике игры Светланы Кузнецовой.Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!» (видео, 18+)Жуткая травма американки: она душераздирающе кричала «Помогите!» (видео, 18+)Беттани Маттек-Сэндз просто выходила к уимблдонской сетке, а в итоге попала в больницу.Светлана Кузнецова: Меня часто просили расписаться на неожиданных местахРоссийская теннисистка Светалана Кузнецова рассказала о том, куда просили поставить автограф поклонники.Волейболисты сборной России проиграли Бразилии, а Слуцкий презентовал новую форму «Халл Сити». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.Рублев уступил Рамосу-Виноласу во втором круге УимблдонаРоссиянин Андрей Рублев проиграл испанцу Альберту Рамосу-Виноласу во втором круге Уимблдонского теннисного турнира.Федерер вышел в третий круг УимблдонаШвейцарец Роджер Федерер в трех сетах переиграл Душана Лайовича из Сербии со счетом 7:6 (7:0), 6:3, 6:2 и вышел в третий круг Уимблдонского теннисного турнира.
Футбол
Гол Бухарова принес «Ростову» победу над датским «Брондбю»
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу Маурисио
Футбол
«Краснодар» упустил победу над пражской «Славией» в контрольном матче
Футбол
Станислав Черчесов: Желаю «Спартаку» удачно сыграть в Лиге чемпионов. Обсудили с Каррерой ряд вопросов
все новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
Wimbledon
Wimbledonтаблицакалендарьстатистикатексты/новости