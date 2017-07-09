Виктор Янчук: Кузнецовой сейчас по силам любая соперница

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу Светланы Кузнецовой над Полоной Херцог и выход россиянки в 1/8 финала Уимблдона.

- Кузнецова сейчас находится на самом высоком уровне и в хорошей форме, - приводит слова Янчука «Газета.Ru». - Последнее время она показывает замечательную игру, но беда в том, что она не может до конца поверить в себя на турнирах Большого шлема.

Дело в том, что на Больших шлемах у нее прослеживаются поражения уже на подступах к решающей стадии, и Светлана теряла веру в себя, начинала много ошибаться, и на ровном месте вдруг менялась игра.

Это заставляет очень волноваться, и поэтому нет уверенности, что она покажет свой лучший теннис. В принципе Кузнецовой сейчас по силам любая соперница, но вопрос только в ней самой. Если она сможет сыграть так, как умеет, то ей по плечу любая вершина.

Напомним, за выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит с победительницей поединка между полькой Агнешкой Радваньской и швейцаркой Тимей Бачински.