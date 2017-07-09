«Севилья» договорилась с «Сампдорией» о трансфере Муриэля

Футбольные клубы «Севилья» и «Сампдория» согласовали условия сделки по переходу колумбийского нападающего Луиса Муриэля, сообщает официальный сайт испанской команды.

26-летний форвард в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет пятилетний контракт с красно-белыми.

Сумма трансфера не сообщается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «Блучеркьяти» выручат на этой сделке не менее 20 миллионов евро, тогда как заплатили за него в 2015 году «Удинезе» 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне в составе «Сампдории» Муриэль принял участие в 33-х матчах, забил 13 мячей, отдал 9 результативных передач, заработал 4 желтых и одну красную карточку.

В июне 2012 года форвард дебютировал в основной сборной Колумбии, за которую уже сыграл 15 матчей и забил один мяч.

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