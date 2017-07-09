Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Севилья» договорилась с «Сампдорией» о трансфере Муриэля

Источник:  ФК «Севилья»Комментарии

Футбольные клубы  «Севилья» и «Сампдория» согласовали условия сделки по переходу колумбийского нападающего Луиса Муриэля, сообщает официальный сайт испанской команды.

26-летний форвард в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего подпишет пятилетний контракт с красно-белыми.

Сумма трансфера не сообщается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «Блучеркьяти» выручат на этой сделке не менее 20 миллионов евро, тогда как заплатили за него в 2015 году «Удинезе» 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне в составе «Сампдории» Муриэль принял участие в 33-х матчах, забил 13 мячей, отдал 9 результативных передач, заработал 4 желтых и одну красную карточку.

В июне 2012 года форвард дебютировал в основной сборной Колумбии, за которую уже сыграл 15 матчей и забил один мяч.

Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛДриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Роберто Манчини: Дриусси – это хорошее приобретениеГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о подписании контракта с аргентинским нападающим Себастьяном Дриусси.Новый конкурент Дзюбы и Кокорина, который пришел в «Зенит» от красно-белыхНовый конкурент Дзюбы и Кокорина, который пришел в «Зенит» от красно-белыхУже титулованный 21-летний нападающий Себастьян Дриусси любит Месси, хочет в Италию и стремится к главной сборной Аргентины.Официально: Дриусси стал игроком «Зенита»Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси стал игроком «Зенита», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Зенит» купил нападающего, а «Спартак» забил самый красивый гол лета (видео)«Зенит» купил нападающего, а «Спартак» забил самый красивый гол лета (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Ничья «Спартака», поражение Хачанова и новое назначение Евдокимова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра.Экс-полузащитник «Анжи» Карсела-Гонсалес перешел в «Олимпиакос» (фото)Бывший полузащитник «Анжи» Мехди Карсела-Гонсалес подписал контракт с «Олимпиакосом», информирует официальный твиттер греческого клуба.Йиранек перешел в «Дуклу» (фото)Защитник Мартин Йиранек, выступавший за «Спартак», «Ахмат» и «Томь», подписал контракт с «Дуклой».Вратарь «Ювентуса» Нето перешел в «Валенсию»Голкипер «Ювентуса» Нето официально стал игроком «Валенсии».Йовичич перешел в сербскую «Црвену Звезду»Полузащитник пермского «Амкара» Бранко Йовичич перешел в сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает официальный сайт пермской команды.Официально: ПАОК арендовал МакаПолузащитник «Зенита» Роберт Мак на правах аренды перешел в ПАОК.Жереми Матье стал игроком лиссабонского «Спортинга»Лиссабонский «Спортинг» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с французским защитнком Жереми Матье, ранее выступавшим за испанскую «Барселону».Виктор Гончаренко: Тошич был полезен ЦСКАГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход из команды полузащитника Зорана Тошича.«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов куда-то переходит (видео)«Спартак» остался без болельщиков, а Смолов куда-то переходит (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Полузащитник «Лас-Пальмаса» Меса перешел в «Суонси» за 11 миллионов фунтовПолузащитник «Лас-Пальмаса» Меса перешел в «Суонси» за 11 миллионов фунтовПолузащитник «Лас-Пальмаса» Роке Меса перешел в «Суонси», сообщает официальный сайт валлийского клуба.Владлен Бабаев покинул «Спартак»Футбольный клуб «Спартак» и полузащитник Владлен Бабаев расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает пресс-служба московского клуба.Александр Филин покинул «Уфу» по обоюдному согласию сторонФутбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с украинским защитником Александром Филиным.Пуцко на правах аренды перешел из «Уфы» в «СКА-Хабаровск»Защитник «Уфы» Александр Пуцко на правах аренды перешел в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает официальный сайт уфимской команды.Артем Милевский: Благодарен «Динамо-Бресту» за возможность сыграть на родной землеЭкс-нападающий «Тосно» Артем Милевский прокомментировал своей переход в брестское «Динамо».Милевский подписал контракт с брестским «Динамо»Экс-нападающий «Тосно» Артем Милевский перешел в брестское «Динамо», сообщается на официальном сайте белорусского клуба.
Футбол
Гол Бухарова принес «Ростову» победу над датским «Брондбю»
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу Маурисио
Футбол
«Краснодар» упустил победу над пражской «Славией» в контрольном матче
Футбол
Станислав Черчесов: Желаю «Спартаку» удачно сыграть в Лиге чемпионов. Обсудили с Каррерой ряд вопросов
все новости
Сампдория
Сампдориякалендарьстатистика
Севилья
Севильякалендарьстатистика
Луис Муриэль
Луис Муриэльвсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы