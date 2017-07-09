«Севилья» договорилась с «Сампдорией» о трансфере Муриэля
Футбольные клубы «Севилья» и «Сампдория» согласовали условия сделки по переходу колумбийского нападающего Луиса Муриэля, сообщает официальный сайт
испанской команды.
26-летний форвард в ближайшее время пройдет
медицинское обследование, после чего подпишет пятилетний контракт с красно-белыми.
Сумма трансфера не сообщается, но по данным авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «Блучеркьяти» выручат на этой
сделке не менее 20 миллионов евро, тогда как заплатили за него в 2015 году «Удинезе»
12 миллионов евро.
В
минувшем сезоне в составе «Сампдории» Муриэль принял участие в 33-х матчах, забил 13
мячей, отдал 9 результативных передач, заработал 4 желтых и одну красную
карточку.
В июне 2012 года форвард дебютировал в основной сборной Колумбии, за которую уже сыграл 15 матчей и забил один мяч.