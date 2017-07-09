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«Ростов» завершил второй сбор

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» завершил тренировки в австрийском Шладбинге, где команда Леонида Кучука тренировалась с 26 июля.  

Во время второго сбора «Ростов» провел четыре матча. На счету желто-синих 2 победы и 2 поражения. Утром в воскресенье команда отправится в Ростов-на-Дону, где после двух дней отдыха начнется подготовка к игре 1-го тура РФПЛ против «Урала».

Напомним, что с 9 июня главным тренером «Ростова» является Леонид Кучук.

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