«Ростов» завершил второй сбор
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ростов» завершил тренировки в австрийском Шладбинге, где команда Леонида Кучука тренировалась с 26 июля.
Во время второго сбора «Ростов» провел четыре матча. На счету желто-синих 2 победы и 2 поражения. Утром в воскресенье команда отправится в Ростов-на-Дону, где после двух дней отдыха начнется подготовка к игре 1-го тура РФПЛ против «Урала».
Напомним, что с 9 июня главным тренером «Ростова» является Леонид Кучук.
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