Михаил Варнаков: Мой контракт с «Динамо» не изменился, все нормально

Новичок «Динамо» Михаил Варнаков рассказал о том, как отнесся к переменам в московском клубе.

- Ситуация напрягает, когда решение зависит лично от тебя, - объясняет Варнаков. - А тут я ничего не мог сделать. Поэтому я просто ее отпустил. Решил, что если новое руководство захочет меня видеть в команде, значит, я приеду. Ну а нет, так нет. Как видите, я в команде. Так что все в порядке.

- И контракт подписали на тех же условиях, что и собирались?

- Да, просто переписал договор с одного «Динамо» на другое. Так получилось.



