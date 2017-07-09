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Михаил Варнаков: Мой контракт с «Динамо» не изменился, все нормально

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новичок «Динамо» Михаил Варнаков рассказал о том, как отнесся к переменам в московском клубе.

- Ситуация напрягает, когда решение зависит лично от тебя, - объясняет Варнаков. - А тут я ничего не мог сделать. Поэтому я просто ее отпустил. Решил, что если новое руководство захочет меня видеть в команде, значит, я приеду. Ну а нет, так нет. Как видите, я в команде. Так что все в порядке.

- И контракт подписали на тех же условиях, что и собирались?
- Да, просто переписал договор с одного «Динамо» на другое. Так получилось.


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