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Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона» (видео)

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона», сообщает Sky Sports.

31-летний нападающий находится в шаге от перехода в ливерпульский клуб, в системе которого он находился с 1995 до 2004 года, когда перешел в стан «Красных дьяволов» за 37 миллионов евро.

Сообщается, что форвард сборной Англии достанется «Эвертону» бесплатно, а его заработная плата составит 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, в минувшем сезоне Руни принял участие в 25 матчах в составе «МЮ», забил 5 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 8 желтых карточек.

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