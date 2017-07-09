Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона» (видео)

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона», сообщает Sky Sports.

31-летний нападающий находится в шаге от перехода в ливерпульский клуб, в системе которого он находился с 1995 до 2004 года, когда перешел в стан «Красных дьяволов» за 37 миллионов евро.

Сообщается, что форвард сборной Англии достанется «Эвертону» бесплатно, а его заработная плата составит 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Wayne Rooney leaves Everton Football Club​ training ground ahead of move from Manchester United​ https://t.co/IfyCAnVVh7 — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 8 июля 2017 г.

Напомним, в минувшем сезоне Руни принял участие в 25 матчах в составе «МЮ», забил 5 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 8 желтых карточек.

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