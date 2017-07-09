Коломы – победитель первого этапа «Шелкогового пути» в классе грузовиков, Шибалов – 8-й
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Завершился
первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», победителем которого в классе
грузовиков стал гонщик «Татры» Мартин Коломы.
Чешский
гонщик преодолел дистанцию первого дня за 49 минут 43 секунды. Вторым стал его
партнер по команде Алеш Лопрайс (+0:51). Замкнул тройку лидеров нидерландец Тот
ван Генугтен (+2:03), представляющий команду «Ивеко».
Российский
экипаж «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов показал восьмой результат, отстав от лидера
на 4 минуты 18 секунд. Его партнер по команде Эдуард Николаев стал 11-м,
Дмитрий Сотников – 12-м, а Айрат Мардеев – 14-й.
Шелковый путь
Первый этап
Грузовики
2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Team) +0:51
3. Тон ван Генугтен (Petronas Team De Rooy Iveco) +2:03
4. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +2:35
5. Жерар де Рой (Petronas Team De Rooy Iveco) +4:01
6. Артур Ардавичус (Astana Motorsport Team De Rooy Iveco) +4:06
7. Паскаль де Бар (Riwald Dakar Team Renault) +4:07
8. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:18
9. Алексей Вишневский (МАЗ-СПОРТавто) +5:29
10. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) +5:52
11. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +6:28
12. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +7:07
13. Геррит Хузник (Riwald Dakar Team Renault) +7:31
14. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +8:06.
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