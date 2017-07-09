Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Коломы – победитель первого этапа «Шелкогового пути» в классе грузовиков, Шибалов – 8-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал гонщик «Татры» Мартин Коломы.

Чешский гонщик преодолел дистанцию первого дня за 49 минут 43 секунды. Вторым стал его партнер по команде Алеш Лопрайс (+0:51). Замкнул тройку лидеров нидерландец Тот ван Генугтен (+2:03), представляющий команду «Ивеко».

Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов показал восьмой результат, отстав от лидера на 4 минуты 18 секунд. Его партнер по команде Эдуард Николаев стал 11-м, Дмитрий Сотников – 12-м, а Айрат Мардеев – 14-й.

Шелковый путь
Первый этап
Грузовики

1. Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) – 49:43 
2. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Team) +0:51 
3. Тон ван Генугтен (Petronas Team De Rooy Iveco) +2:03 
4. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +2:35 
5. Жерар де Рой (Petronas Team De Rooy Iveco) +4:01 
6. Артур Ардавичус (Astana Motorsport Team De Rooy Iveco) +4:06 
7. Паскаль де Бар (Riwald Dakar Team Renault) +4:07 
8. Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:18
9. Алексей Вишневский (МАЗ-СПОРТавто) +5:29 
10. Мартин ван ден Бринк (Mammoet Rallysport Renault) +5:52
11. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +6:28
12. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) +7:07
13. Геррит Хузник (Riwald Dakar Team Renault) +7:31
14. Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +8:06. 
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейдыСамые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейдыЗавершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», протянувшийся из Москвы до Чебоксар.Жерар де Рой: На «Шелковом пути» будет веселее и сложнее, чем на «Дакаре»Гонщик «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоявшего ралли-марафона «Шелковый путь».Дмитрий Сотников: У всех автомобили обновились, поэтому будет интересно посмотреть на другихПилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».Эдуард Николаев: Ожидаю интереснейшей борьбы на «Шелковом пути»Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».«Эвертон» закупился на 60 млн евро, состав «КАМАЗ-мастер» на «Шелковый путь» и переход Сергачева в «Тампу». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.«КАМАЗ-мастер» объявил экипажи для участия в ралли «Шелковый путь-2017»Команда «КАМАЗ-мастер» объявила список своих экипажей, заявленных на ралли-марафон «Шелковый путь-2017».Назад к истокам – как 2000 лет назад. История ралли-рейда «Шелковый путь»Назад к истокам – как 2000 лет назад. История ралли-рейда «Шелковый путь»В 2017 году седьмое издание ралли-рейда финиширует в древней столице Китая – Сиане.Жерар де Рой: Не сомневаюсь, что Чагин и его команда приготовили невероятную гонкуПилот «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».Айрат Мардеев: Мы рассчитываем побороться за новую победу на ралли «Шелковый путь»Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».Пять экипажей «КАМАЗ-мастер» выступят на ралли-марафоне «Шелковый путь»В Москве представили маршрут ралли–марафона «Шелковый путь», а также назвали имена участников этой гонки.«Дакар», ты просто космос! Как Россия узнавала о победах КАМАЗа в Боливии«Дакар», ты просто космос! Как Россия узнавала о победах КАМАЗа в БоливииКорреспондент «Советского спорта» рассказывает, как на «Дакаре» выжить (и передать репортаж в редакцию) без сотовой связи и интернетаЭдуард Николаев: Вернулся с «Дакара» домой – меня мать не узналаЭдуард Николаев: Вернулся с «Дакара» домой – меня мать не узналаГостем редакции «Советского спорта» стал победитель ралли-рейда «Дакар-2017» пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.«В сборную СССР в 70-м приезжали ребята, которые гонялись на ралли на «Москвиче»«В сборную СССР в 70-м приезжали ребята, которые гонялись на ралли на «Москвиче»Обозреватель «Советского спорта» восхищен победами российских гонщиков команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Дакар-2017».Эдуард Николаев: Я узнаю свою машину с закрытыми глазамиЭдуард Николаев рассказал в чем различия автомобилей всех пилотов команды «КАМАЗ-мастер».Эдуард Николаев: Примет нет, но есть в кабине плюшевые игрушкиЭдуард Николаев рассказал о приметах и моральной разгрузке во время ралли-рейда «Дакар».Эдуард Николаев: В этом году я потерял 3 кг за время «Дакара». А Чагин – 12 (видео)Эдуард Николаев рассказал о том, как ралли-рейд «Дакар» сказывается на весе!Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!Задай вопрос победителю «Дакара-2017» Эдуарду Николаеву!24 января гостем редакции «Советского спорта» станет победитель ралли-марафона «Дакар-2017» Эдуард Николаев из команды «КАМАЗ-мастер».Дневник «Дакара». Постфактум. Где бы мы еще встретились?Дневник «Дакара». Постфактум. Где бы мы еще встретились?Обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян вспоминает людей, которых встретил во время ралли-рейда по Южной Америке.«Сон у нас на втором месте». Пилоты КАМАЗа побывали в гостях «Советского Спорта»«Сон у нас на втором месте». Пилоты КАМАЗа побывали в гостях «Советского Спорта»В гостях у «Советского Спорта» побывали триумфаторы двух ралли-рейдов, «Дакар» и «Африка Эко Рейс», Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов.Задай вопрос пилотам «КАМАЗ-мастер»!В пятницу в 17.00 мск гостями редакции «Советского спорта» станут пилоты команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников и Андрей Каргинов.
Футбол
Андрей Талалаев: Судейство матчей «Тамбова» иначе как клоунадой не назовешь. Как быдло, скот заталкивают
Футбол
«Спартак» в сезоне-2017/18 будет играть в красной форме без белой полосы (фото)
Футбол
Гол Бухарова принес «Ростову» победу над датским «Брондбю»
Футбол
Константин Сарсания: «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу Маурисио
все новости
КАМАЗ-мастер
КАМАЗ-мастер