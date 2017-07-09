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Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе (Опрос)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в Монако состоялся драфт четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии. 

Напомним, в первом сезоне проекта состоятся турниры в суперсреднем (до 76,2 кг) и первом тяжелом (до 90,7 кг) весах.

В «крузервейте» на проект заявились действующий чемпион мира по версии IBF украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).

«Сеяные» бойцы поднимались на сцену и выбирали себе соперников из числа остальных. 

Были сформированы следующие пары:

Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)

Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)

Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)

Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)

Предлагаем нашим читателям предсказать победителя соревнования:

Голосование: Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе?
Поединки пройдут с сентября текущего года по май 2018 г. Победители сезона будут награждены Кубком имени Мохаммеда Али и специальными бриллиантовыми поясами.

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