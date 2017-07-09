Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе (Опрос)
Сегодня в Монако состоялся драфт четвертьфиналов первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.
Напомним, в первом сезоне проекта состоятся турниры в суперсреднем (до 76,2 кг) и первом тяжелом (до 90,7 кг) весах.
В «крузервейте» на проект заявились действующий чемпион мира по версии IBF украинец Александр Усик, обладатель пояса IBF россиянин Мурат Гассиев, чемпион WBC Майрис Бриедис из Латвии, регулярный чемпион WBA кубинец Юниер Дортикос, а также Дмитрий Кудряшов (Россия), Марко Хук (Германия), Кшиштоф Влодарчик (Польша) и Майк Перес (Куба).
«Сеяные» бойцы поднимались на сцену и выбирали себе соперников из числа остальных.
Были сформированы следующие пары:
Мурат Гассиев (Россия) – Кшиштоф Влодарчик (Польша)
Александр Усик (Украина) – Марко Хук (Германия)
Майрис Бриедис (Латвия) – Майк Перес (Куба)
Юниер Дортикос (Куба) – Дмитрий Кудряшов (Россия)
Предлагаем нашим читателям предсказать победителя соревнования:
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