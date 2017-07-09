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Сергей Савостин: Никакой катастрофы не произошло, это только начало «Шелкового пути»

Источник:  «КАМАЗ-мастер»Комментарии

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шелковый путь» Сергей Савостин подвел итоги первого дня ралли-рейда.

«В принципе никакой катастрофы не произошло, это только начало и 60 км трассы, но учитывая, что завтра ничего не поменяется и трасса будет та же самая - сегодня проанализируем прошедший спецучасток и примем меры, чтобы завтра результаты были лучше», - приводит слова Савостина официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Напомним, победителем первого дня среди грузовиков стал чешский гонщик «Татры» Мартин Коломы, его партнер по команде Алеш Лопрайс стал вторым, замкнул тройку лидеров Тон ван Генугтен («Ивеко»). Лучшим из россиян стал Антон Шибалов, показавший восьмой результат.

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