Айрат Мардеев: Главная сложность трассы в том, что она скользкая, грязная и мокрая

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял 14-е место.

«Главная сложность трассы в том, что она скользкая, грязная и мокрая. Стартуя первыми, нам пришлось расчищать траекторию и именно это оказалось сегодня основной сложностью. Догнавший наш экипаж Ван ден Бринк, как только обошел нас, тут же сбросил темп, и мы ехали почти вплотную», - приводит слова Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Напомним, победителем первого дня среди грузовиков стал чешский гонщик «Татры» Мартин Коломы, его партнер по команде Алеш Лопрайс стал вторым, замкнул тройку лидеров Тон ван Генугтен «Ивеко». Лучшим из россиян стал Антон Шибалов, показавший восьмой результат.