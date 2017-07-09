Жерар де Рой: Грязь и влажность сделали наш день

Гонщик команды «Ивеко» Жерар де Рой прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого голландец занял пятое место.

«Сегодня пришлось повеселиться: грязь и влажность сделали наш день. В любом случае мы очень довольны автомобилем, отличной развесовкой, но это не повод расслабляться. Ехали с очень хорошей скоростью, удалось даже совершать обгоны, так что 4 минуты отставания от лидера не считаем большой бедой», - приводит слова де Роя официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Напомним, победителем первого дня среди грузовиков стал чешский гонщик «Татры» Мартин Коломы, его партнер по команде Алеш Лопрайс стал вторым, замкнул тройку лидеров Тон ван Генугтен «Ивеко». Лучшим из россиян стал Антон Шибалов, показавший восьмой результат.