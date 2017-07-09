Антон Шибалов: Машина ехала будто по снегу в заносе, плюс много деревьев и кустов
Гонщик
команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты первого дня
ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял восьмое место.
«Спецучасток
был короткий и очень скользкий от самого старта до финиша – грязища, дождь. Мы
ехали уже позади, во второй десятке, и к этому моменту трассу разбили так, что
машина тормозила едва ли не до полной остановки.
Сегодня
трасса больше подходила тем, у кого есть опыт в классическом ралли. Машина ехала
будто по снегу в заносе, плюс много деревьев и кустов. В любой момент
автомобиль мог сорваться с трассы, ехали очень аккуратно», - приводит слова
Шибалова официальный сайт ралли-марафона «Шелковый путь».
Напомним,
победителем первого дня среди грузовиков стал чешский гонщик «Татры» Мартин
Коломы, его партнер по команде Алеш Лопрайс стал вторым, замкнул тройку лидеров
Тон ван Генугтен «Ивеко».