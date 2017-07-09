Дмитрий Кудряшов: Дортикос – сильный боксер, но моя цель – титул чемпиона мира
Источник: «Мир бокса»Комментарии
Боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал итоги жеребьевки первого сезона Всемирной боксерской суперсерии.
По итогам драфта россиянин в четвертьфинале встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.
«Я очень рад, что вошел в число участников. Дортикос — сильный боксер, но моя цель — титул чемпиона мира. Я уверен в себе, в своих шансах на победу, иначе и быть не может, если я захотел участвовать в этом турнире», - приводит слова Кудряшова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
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