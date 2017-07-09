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Дмитрий Кудряшов: Дортикос – сильный боксер, но моя цель – титул чемпиона мира

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал итоги жеребьевки первого сезона Всемирной боксерской суперсерии. 

По итогам драфта россиянин в четвертьфинале встретится с кубинцем Юниером Дортикосом.

«Я очень рад, что вошел в число участников. Дортикос — сильный боксер, но моя цель — титул чемпиона мира. Я уверен в себе, в своих шансах на победу, иначе и быть не может, если я захотел участвовать в этом турнире», - приводит слова Кудряшова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

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