Мартин Коломы: Было очень узко и скользко, но нам это сыграло на руку
Источник: Ралли «Шелковый путь»Комментарии
Гонщик
команды «Татра» Мартин Коломы прокомментировал результаты первого дня
ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.
«Было
очень узко и скользко, но нам это сыграло на руку – именно такая погода стоит у
нас в Чехии. Мы часто тренируемся дома, и за счет этого уверенно чувствовали
себя на трассах.
Тут мы чувствовали себя буквально как дома. Завтра нам предстоит открывать трассу, для меня, я думаю, для меня это не станет проблемой, а вот у моего штурмана не так много опыта в таких гонках (смеется)», - приводит слова Коломы официальный сайт «Шелкового пути».
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