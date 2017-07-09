Мартин Коломы: Было очень узко и скользко, но нам это сыграло на руку

Гонщик команды «Татра» Мартин Коломы прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.



«Было очень узко и скользко, но нам это сыграло на руку – именно такая погода стоит у нас в Чехии. Мы часто тренируемся дома, и за счет этого уверенно чувствовали себя на трассах.

Тут мы чувствовали себя буквально как дома. Завтра нам предстоит открывать трассу, для меня, я думаю, для меня это не станет проблемой, а вот у моего штурмана не так много опыта в таких гонках (смеется)», - приводит слова Коломы официальный сайт «Шелкового пути».