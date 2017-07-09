Олег Кононов: Мы будем стремиться к самым высоким достижениям
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
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тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подвел итоги
завершившихся накануне зарубежных сборов команды.
«Сборы
прошли продуктивно. Проделан большой объем работы по физической подготовке. Мы
сыграли шесть спаррингов, и было много тактических занятий в двух тренировочных
циклах.
За
время сборов игроки показали свои сильные стороны. Верю, что наша совместная
работа принесет положительный результат, и мы будем стремиться к самым высоким
достижениям», - приводит слова Кононова официальный сайт «Ахмата».
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