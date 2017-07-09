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Олег Кононов: Мы будем стремиться к самым высоким достижениям

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подвел итоги завершившихся накануне зарубежных сборов команды.

«Сборы прошли продуктивно. Проделан большой объем работы по физической подготовке. Мы сыграли шесть спаррингов, и было много тактических занятий в двух тренировочных циклах.

За время сборов игроки показали свои сильные стороны. Верю, что наша совместная работа принесет положительный результат, и мы будем стремиться к самым высоким достижениям», - приводит слова Кононова официальный сайт «Ахмата».

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