Олег Кононов: Мы будем стремиться к самым высоким достижениям

Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подвел итоги завершившихся накануне зарубежных сборов команды.



«Сборы прошли продуктивно. Проделан большой объем работы по физической подготовке. Мы сыграли шесть спаррингов, и было много тактических занятий в двух тренировочных циклах.

За время сборов игроки показали свои сильные стороны. Верю, что наша совместная работа принесет положительный результат, и мы будем стремиться к самым высоким достижениям», - приводит слова Кононова официальный сайт «Ахмата».