Мацей Вилюш: Не раздумывая принял предложение «Ростова»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Защитник
«Ростова» Мацей Вилюш рассказал о своем переходе в российскую команду.
«Когда я в первый раз узнал, что интересен «Ростову»,
то понял, что это серьезный вызов для меня. «Ростов» – это большой, хороший
клуб. Команда показала, на что она способна в Лиге чемпионов, поэтому я принял
предложение, не раздумывая.
Большинство игроков хотят прогрессировать, поэтому я
считаю, что это правильный шаг для меня, – приводит слова Мацея официальный
сайт «Ростова».
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