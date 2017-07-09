Мацей Вилюш: Не раздумывая принял предложение «Ростова»

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш рассказал о своем переходе в российскую команду.

«Когда я в первый раз узнал, что интересен «Ростову», то понял, что это серьезный вызов для меня. «Ростов» – это большой, хороший клуб. Команда показала, на что она способна в Лиге чемпионов, поэтому я принял предложение, не раздумывая.

Большинство игроков хотят прогрессировать, поэтому я считаю, что это правильный шаг для меня, – приводит слова Мацея официальный сайт «Ростова».