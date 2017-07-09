Канада обыграла США в матче за 3-е место Мировой лиги
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В
матче за третье место «Финала шести» Мировой лиги волейболисты сборной Канады
обыграли команду США.
Встреча, проходившая в бразильской Куритибе,
завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:20, 26:22, 25:21) в пользу канадцев.
Таким образом, канадцы впервые в истории попали в число призеров турнира.
Финальный матч, в котором сыграют сборные Бразилии и Франции, состоится также сегодня и начнется в 05:05 по московскому времени.
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