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Канада обыграла США в матче за 3-е место Мировой лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче за третье место «Финала шести» Мировой лиги волейболисты сборной Канады обыграли команду США.

Встреча, проходившая в бразильской Куритибе, завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:20, 26:22, 25:21) в пользу канадцев.

Таким образом, канадцы впервые в истории попали в число призеров турнира.

Финальный матч, в котором сыграют сборные Бразилии и Франции, состоится также сегодня и начнется в 05:05 по московскому времени. 

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