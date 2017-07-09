«Амкар» начал заключительный этап подготовки к старту сезона
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
Футболисты и тренерский штаб «Амкара» начали
заключительный этап подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт
пермской команды.
Сегодня команда провела первую тренировку в Словении,
а уже 10 июля проведет контрольный матч с сербским клубом «Чукарички».
Заключительная игра словенских сборов состоится 12
июля. Соперник будет определен чуть позже.
«Амкар» пробудет в Словении до 14 июля, после чего вылетит
в Грозный на матч первого тура чемпионата России с ФК «Ахмат».
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