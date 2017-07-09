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«Амкар» начал заключительный этап подготовки к старту сезона

Источник:  ФК «Амкар»Комментарии

Футболисты и тренерский штаб «Амкара» начали заключительный этап подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт пермской команды.

Сегодня команда провела первую тренировку в Словении, а уже 10 июля проведет контрольный матч с сербским клубом «Чукарички».

Заключительная игра словенских сборов состоится 12 июля. Соперник будет определен чуть позже.

«Амкар» пробудет в Словении до 14 июля, после чего вылетит в Грозный на матч первого тура чемпионата России с ФК «Ахмат».

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