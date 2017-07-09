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Евгений Калешин: Наша победа, на наш взгляд, заслуженная и справедливая

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от победы над «Томью» (4:1) в первом туре первенства ФНЛ.

– Хотел бы поздравить всех любителей футбола, всех наших болельщиков с началом первенства. Мы все дождались «живого» футбола. Наша победа, на наш взгляд, заслуженная и справедливая. Конечно, поздравляю наших кубанских болельщиков с тем, что команда вот так стартовала в первенстве.

– Какова сейчас задолженность перед игроками и есть ли вероятность того, что ближайшие матчи будут бойкотироваться?
 – Думаю, такой вероятности нет. Сегодня я хотел бы комментировать нашу игру. Думаю, в стартовый день чемпионата будет правильнее говорить именно о ней.

– Важно ли для вас, что вы начинаете сезон с победы в нечужом для вас городе. Есть ли у вас особые эмоции в этом плане?
 – Конечно, они есть: этот стадион для меня как домашний, сыграл здесь много матчей, знаю атмосферу, болельщиков. Было приятно, что сегодня было такое прекрасное поле, хорошая атмосфера. Конечно, приятно победить. Но не потому что именно в Томске: победа всегда достается тяжелым трудом, независимо от города. Сегодня я очень рад просто победе.

Матч

Томь - Кубань - 1:4 (1:3)

Голы

Лобкарёв 7 (0:1). Марков 10 (0:2). Соболев 17 (1:2). Обухов 45 (1:3 - пен.). Марков 63 (1:4).

Состав

Томь: Шафинский, Соколов, Карымов, Герасимов, Деобальд, Макурин, Петраков Ю., Каретник, Кудряшов, Соболев, Сасин

Кубань: Дюпин, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Пономарёв, Коновалов, Маляров, Якуба, Обухов

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

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