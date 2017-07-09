Валерий Петраков: Игру проиграли по всем показателям

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Кубани» (1:4) в матче первого тура первенства ФНЛ.

«Что тут комментировать? Комментировать в принципе нечего. Игру проиграли по всем показателям. Уступали во всех компонентах футбола и в организации игры, в движении, в единоборствах и в завершающей стадии.

К сожалению, есть определенные проблемы и особенно они касаются игры в обороне. Не сумели мы найти достойных кандидатур, поэтому сегодня так выглядела оборона. Нужно укрепляться, нужно, как минимум, пригласить центрального и крайнего защитников, все-таки это не позиция Димы Сасина, но выбора у нас не было.

Какие-то моменты по атаке понравились, некоторые ребята понравились, Соболев и Сасин неплохо выглядели, надеюсь, что есть потенциал. Все приехали в разном физическом состоянии. Кто вообще не тренировался, кто тренировался с любительскими командами, по существу подготовки не было. Тот же Каретник – хороший футболист, достаточно техничный, на мяче хороший, но для полузащитника важен объем», - приводит слова Петракова официальный сайт «Томи».