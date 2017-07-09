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Валерий Петраков: Игру проиграли по всем показателям

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Кубани» (1:4) в матче первого тура первенства ФНЛ.

«Что тут комментировать? Комментировать в принципе нечего. Игру проиграли по всем показателям. Уступали во всех компонентах футбола и в организации игры, в движении, в единоборствах и в завершающей стадии.

К сожалению, есть определенные проблемы и особенно они касаются игры в обороне. Не сумели мы найти достойных кандидатур, поэтому сегодня так выглядела оборона. Нужно укрепляться, нужно, как минимум, пригласить центрального и крайнего защитников, все-таки это не позиция Димы Сасина, но выбора у нас не было.

Какие-то моменты по атаке понравились, некоторые ребята понравились, Соболев и Сасин неплохо выглядели, надеюсь, что есть потенциал. Все приехали в разном физическом состоянии. Кто вообще не тренировался, кто тренировался с любительскими командами, по существу подготовки не было. Тот же Каретник – хороший футболист, достаточно техничный, на мяче хороший, но для полузащитника важен объем», - приводит слова Петракова официальный сайт «Томи».

Матч

Томь - Кубань - 1:4 (1:3)

Голы

Лобкарёв 7 (0:1). Марков 10 (0:2). Соболев 17 (1:2). Обухов 45 (1:3 - пен.). Марков 63 (1:4).

Состав

Томь: Шафинский, Соколов, Карымов, Герасимов, Деобальд, Макурин, Петраков Ю., Каретник, Кудряшов, Соболев, Сасин

Кубань: Дюпин, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Пономарёв, Коновалов, Маляров, Якуба, Обухов

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция

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