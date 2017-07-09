Валерий Петраков: Игру проиграли по всем показателям
Главный
тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Кубани» (1:4) в
матче первого тура первенства ФНЛ.
«Что
тут комментировать? Комментировать в принципе нечего. Игру проиграли по всем
показателям. Уступали во всех компонентах футбола и в организации игры, в
движении, в единоборствах и в завершающей стадии.
К
сожалению, есть определенные проблемы и особенно они касаются игры в обороне.
Не сумели мы найти достойных кандидатур, поэтому сегодня так выглядела оборона.
Нужно укрепляться, нужно, как минимум, пригласить центрального и крайнего
защитников, все-таки это не позиция Димы Сасина, но выбора у нас не было.
Какие-то моменты по атаке понравились, некоторые ребята понравились, Соболев и Сасин неплохо выглядели, надеюсь, что есть потенциал. Все приехали в разном физическом состоянии. Кто вообще не тренировался, кто тренировался с любительскими командами, по существу подготовки не было. Тот же Каретник – хороший футболист, достаточно техничный, на мяче хороший, но для полузащитника важен объем», - приводит слова Петракова официальный сайт «Томи».
Матч
Голы
Лобкарёв 7 (0:1). Марков 10 (0:2). Соболев 17 (1:2). Обухов 45 (1:3 - пен.). Марков 63 (1:4).
Состав
Томь: Шафинский, Соколов, Карымов, Герасимов, Деобальд, Макурин, Петраков Ю., Каретник, Кудряшов, Соболев, Сасин
Кубань: Дюпин, Лобкарёв, Бугаев, Марков, Клещенко, Байрыев, Пономарёв, Коновалов, Маляров, Якуба, Обухов
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
08 июля 14:00, Труд, Онлайн-трансляция