Полузащитник «Малаги» Камачо стал игроком «Вольфсбурга»
Источник: ФК «Вольфсбург»Комментарии
Полузащитник
«Малаги» Игнасио Камачо перешел в «Вольфсбург», сообщает официальный сайт
немецкого клуба.
27-летний
испанец подписал с «волками» соглашение, рассчитанное до 2021 года.
Стоимость
трансфера не сообщается, но по данным авторитетного издания transfermarkt.de,
испанский клуб выручил на этой сделке не менее 15 миллионов евро.
В минувшем сезоне Камачо в составе «Малаги» принял участие в 35 матчах, забил четыре мяча, отдал две результативные передачи и заработал 15 желтых карточек.
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