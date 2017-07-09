Полузащитник «Малаги» Камачо стал игроком «Вольфсбурга»

Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо перешел в «Вольфсбург», сообщает официальный сайт немецкого клуба.

27-летний испанец подписал с «волками» соглашение, рассчитанное до 2021 года.

Стоимость трансфера не сообщается, но по данным авторитетного издания transfermarkt.de, испанский клуб выручил на этой сделке не менее 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Камачо в составе «Малаги» принял участие в 35 матчах, забил четыре мяча, отдал две результативные передачи и заработал 15 желтых карточек.

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