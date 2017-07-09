Андрей Тихонов: Хороший гол Самодина раскрепостил нас
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тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы над
командой «Луч-Энергия» (2:0) в матче первого тура первенства ФНЛ.
«Мы
готовились к другой игре. Раньше «Луч» играл по другой схеме с
четырьмя защитниками. Сегодня на поле вышли пять защитников. И у нас были
моменты, когда ничего не получалось.
Рад, что ребята вытерпели и смогли соперника дожать. Хороший гол Самодина раскрепостил нас. Далее на поле пошел интересный футбол, в котором мы оказались лучше», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев».
Матч
Крылья Советов - Луч-Энергия - 2:0 (1:0)
Голы
Самодин 33 (1:0). Ятченко 72 (2:0 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Гоцук, Гаджибеков, Родич, Ятченко, Ланин, Ткачук, Кленкин, Башкиров, Алиев, Самодин
Луч-Энергия: Котляров, Стешин, Насадюк, Тихий, Марченко, Бажев, Пономаренко, Килин, Заерко, Маляка, Хлебородов
Судья:
Евгений Кукуляк (Россия)
Место и дата
08 июля 18:00, Металлург, Онлайн-трансляция