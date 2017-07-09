Андрей Тихонов: Хороший гол Самодина раскрепостил нас

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов поделился впечатлениями от победы над командой «Луч-Энергия» (2:0) в матче первого тура первенства ФНЛ.

«Мы готовились к другой игре. Раньше «Луч» играл по другой схеме с четырьмя защитниками. Сегодня на поле вышли пять защитников. И у нас были моменты, когда ничего не получалось.

Рад, что ребята вытерпели и смогли соперника дожать. Хороший гол Самодина раскрепостил нас. Далее на поле пошел интересный футбол, в котором мы оказались лучше», - приводит слова Тихонова официальный сайт «Крыльев».