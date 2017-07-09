Кими Райкконен: В квалификации машина работала весьма неплохо

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Австрии, по итогам которой финн занял четвертое место, но стартовать в гонке будет с третьей позиции из-за наказания Льюиса Хэмилтона.

«Мой быстрый круг во второй сессии был вполне нормальным, хотя нам и пришлось несколько изменить план. После чего в финале моя первая попытка была не такой уж плохой, разве что на последнем секторе передо мной оказалось несколько машин, в последних трех поворотах, что, конечно, тоже сказалось.

По ходу второй попытки на трассе появились желтые флаги, и с этим мы ничего не могли поделать. Ситуация не лучшая, но вчера был непростой день, однако в квалификации машина работала весьма неплохо, причем ее поведение постоянно улучшалось. Если учесть, что вчера было немало сложностей, то старт с 3-й позиции можно считать хорошим итогом. Все могло быть намного хуже.

Думаю, что в гонке машина должна показать себя вполне нормально», - приводит слова Райкконена f1news.ru.