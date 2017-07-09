Кими Райкконен: В квалификации машина работала весьма неплохо
Пилот
«Феррари» Кими Райкконен прокомментировал результаты квалификации Гран-при
Австрии, по итогам которой финн занял четвертое место, но стартовать в гонке
будет с третьей позиции из-за наказания Льюиса Хэмилтона.
«Мой
быстрый круг во второй сессии был вполне нормальным, хотя нам и пришлось
несколько изменить план. После чего в финале моя первая попытка была не такой
уж плохой, разве что на последнем секторе передо мной оказалось несколько
машин, в последних трех поворотах, что, конечно, тоже сказалось.
По
ходу второй попытки на трассе появились желтые флаги, и с этим мы ничего не
могли поделать. Ситуация не лучшая, но вчера был непростой день, однако в
квалификации машина работала весьма неплохо, причем ее поведение постоянно
улучшалось. Если учесть, что вчера было немало сложностей, то старт с 3-й
позиции можно считать хорошим итогом. Все могло быть намного хуже.
Думаю, что в гонке машина должна показать себя вполне нормально», - приводит слова Райкконена f1news.ru.