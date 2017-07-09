Олейник «задушил» Брауна во втором раунде турнира UFC 213
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В
рамках турнира UFC 213 российский
боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна.
Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.
The submission artist that is Alexey Oleinik just took down the No. 9 heavyweight in Travis Browne with the choke! https://t.co/vnVqJYFD2M— FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 9 июля 2017 г.
Для
40-летнего Олейника этот поединок стал 63-м в карьере, всего в активе Алексея 52
победы, 47 из которых закончились досрочно, 10 поражений и одна ничья.
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