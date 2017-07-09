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Олейник «задушил» Брауна во втором раунде турнира UFC 213

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках турнира UFC 213 российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна.

Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.

Для 40-летнего Олейника этот поединок стал 63-м в карьере, всего в активе Алексея 52 победы, 47 из которых закончились досрочно, 10 поражений и одна ничья.

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