Олейник «задушил» Брауна во втором раунде турнира UFC 213

В рамках турнира UFC 213 российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна.

Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась победой россиянина удушающим приемом во втором раунде.

The submission artist that is Alexey Oleinik just took down the No. 9 heavyweight in Travis Browne with the choke! https://t.co/vnVqJYFD2M