Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня, 9 июля состоится гонка девятого
этапа Формулы-1 – Гран-при Австрии.
Гонка
пройдет по трассе «Ред Булл Ринг» в городе Шпильберг и начнется в 15:00 по
московскому времени.
«Советский
спорт» проведет текстовую трансляцию этого заезда.
Пилотам
предстоит пройти более 307 километров, то есть 71 круг по 4326 метров.
В
прошлом году победителем гран-при Австрии стал британец из «Мерседеса» Льюис
Хэмилтон.
Напомним,
вчера в квалификации лучшее время показал Валттери Боттас («Мерседес»), вторым
стал Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку лидеров Хэмилтон, но получил
штраф в пять позиций и начнет гонку с 8-го места.
Российский
пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время и в гонке будет стартовать с седьмого
ряда стартового поля.
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