Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка. Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

Сегодня, 9 июля состоится гонка девятого этапа Формулы-1 – Гран-при Австрии.

Гонка пройдет по трассе «Ред Булл Ринг» в городе Шпильберг и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого заезда.

Пилотам предстоит пройти более 307 километров, то есть 71 круг по 4326 метров.

В прошлом году победителем гран-при Австрии стал британец из «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Напомним, вчера в квалификации лучшее время показал Валттери Боттас («Мерседес»), вторым стал Себастьян Феттель («Феррари»), замкнул тройку лидеров Хэмилтон, но получил штраф в пять позиций и начнет гонку с 8-го места.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время и в гонке будет стартовать с седьмого ряда стартового поля.