Франция – победитель Мировой лиги, Олейник «задушил» Брауна и итоги первого этапа «Шелкового пути». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
Волейболисты сборной Франции обыграли команду Бразилии в финальном матче Мировой лиги.
В поединке за третье место канадцы победили американцев.
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник «задушил» американца Трэвиса Брауна на турнире UFC 213.
В Монако состоялась жеребьевка четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.
Чешский гонщик «Татры» Мартин Коломы стал победителем первого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в классе грузовиков.
В рамках товарищеского матча ЦСКА разгромил словенскую «Нафту» на сборе в Австрии.
«Ростов» благодаря голу Александра Бухарова с минимальным счетом обыграл датский «Брондбю», в параллельной игре «Краснодар» на последних минутах упустил победу над пражской «Славией».
«Спартак» презентовал комплекты игровой формы на сезон-2017/18.
Роджер Федерер пробился в четвертый круг «Уимблдона», обыграв Мишу Зверева.
20-летний игрок «Аякса» Абделах Нури введен в искусственную кому.
Видео дня: Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона»
Цитата дня: «Судейство матчей «Тамбова» иначе как клоунадой не назовешь», - Андрей Талалаев.
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