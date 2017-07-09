Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Франция – победитель Мировой лиги, Олейник «задушил» Брауна и итоги первого этапа «Шелкового пути». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Волейболисты сборной Франции обыграли команду Бразилии в финальном матче Мировой лиги.

В поединке за третье место канадцы победили американцев.

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник «задушил» американца Трэвиса Брауна на турнире UFC 213. 

В Монако состоялась жеребьевка четвертьфиналов Всемирной боксерской суперсерии.

Чешский гонщик «Татры» Мартин Коломы стал победителем первого этапа ралли-рейда «Шелковый путь» в классе грузовиков. 

В рамках товарищеского матча ЦСКА разгромил словенскую «Нафту» на сборе в Австрии.

«Ростов» благодаря голу Александра Бухарова с минимальным счетом обыграл датский «Брондбю», в параллельной игре «Краснодар» на последних минутах упустил победу над пражской «Славией».

«Спартак» презентовал комплекты игровой формы на сезон-2017/18.

Роджер Федерер пробился в четвертый круг «Уимблдона», обыграв Мишу Зверева.

20-летний игрок «Аякса» Абделах Нури введен в искусственную кому.

Видео дня: Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона»

Цитата дня: «Судейство матчей «Тамбова» иначе как клоунадой не назовешь», - Андрей Талалаев.

Обязательно к прочтению: 

Непримкнувший. Всемирная боксерская суперсерия стартует без Лебедева

Самые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейды

«Саша танцевал даже полуголым…» Семь ярких сюжетов со свадьбы Овечкина

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Франция победила Бразилию в финале Мировой лигиВ финальном матче Мировой лиги волейболисты сборной Франции победили бразильцев.Олейник «задушил» Брауна во втором раунде турнира UFC 213В рамках турнира UFC 213 российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил американца Трэвиса Брауна.Канада обыграла США в матче за 3-е место Мировой лигиВ матче за третье место «Финала шести» Мировой лиги волейболисты сборной Канады обыграли команду США.Мацей Вилюш: Не раздумывая принял предложение «Ростова»Защитник «Ростова» Мацей Вилюш рассказал о своем переходе в российскую команду.Мартин Коломы: Было очень узко и скользко, но нам это сыграло на рукуГонщик команды «Татра» Мартин Коломы прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого чех занял первое место.Антон Шибалов: Машина ехала будто по снегу в заносе, плюс много деревьев и кустовГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял восьмое место.Айрат Мардеев: Главная сложность трассы в том, что она скользкая, грязная и мокраяГонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев прокомментировал результаты первого дня ралли-рейда «Шелковый путь», по итогам которого россиянин занял 14-е место.Сергей Савостин: Никакой катастрофы не произошло, это только начало «Шелкового пути»Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» на ралли «Шелковый путь» Сергей Савостин подвел итоги первого дня ралли-рейда.Коломы – победитель первого этапа «Шелкогового пути» в классе грузовиков, Шибалов – 8-йЗавершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», победителем которого в классе грузовиков стал гонщик «Татры» Мартин Коломы.Самые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейдыСамые грязные девочки российского спорта. Почему вы должны смотреть ралли-рейдыЗавершился первый этап ралли-марафона «Шелковый путь», протянувшийся из Москвы до Чебоксар.Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона» (видео)Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона», сообщает Sky Sports.«Ростов» завершил второй сбор«Ростов» завершил тренировки в австрийском Шладбинге, где команда Леонида Кучука тренировалась с 26 июля.«Саша танцевал даже полуголым…» Семь ярких сюжетов со свадьбы Овечкина (видео)«Саша танцевал даже полуголым…» Семь ярких сюжетов со свадьбы Овечкина (видео)Давайте рассмотрим свадебный альбом Александра Овечкина и Анастасии Шубской – церемония состоялась в субботу вечером в Барвихе.Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛДриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Бой Нуньес – Шевченко на турнире UFC 213 отмененГлавное событие турнира по смешанным единоборствам UFC 213, который пройдет предстоящей ночью в Лас-Вегасе, не состоится.Федерер обыграл Мишу Зверева на Уимблдоне и вышел в 1/8 финалаШвейцарец Роджер Федерер пробился в четвертый круг Уимблдона-2017.Гол Бухарова принес «Ростову» победу над датским «Брондбю»Футболисты «Ростова» на сборе в Австрии провели товарищеский матч с датским клубом «Брондбю» (1:0).Икра, филе дорады, белые грибы и пиво: как Овечкин женился (фото)Икра, филе дорады, белые грибы и пиво: как Овечкин женился (фото)Александр Овечкин уже давно отдал свое сердце Анастасии Шубской – теперь это закреплено официальными документами.Путин поздравил Овечкина со свадьбойПрезидент России Владимир Путин поздравил хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон» Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой. Об этом сообщает «Газета.Ru».ЦСКА разгромил словенскую «Нафту» в товарищеском матчеФутболисты ЦСКА на сборе в Австрии разгромили словенскую «Нафту» в контрольном матче со счетом 4:1.
Бокс
Кто выиграет Всемирную боксерскую суперсерию в первом тяжелом весе (Опрос)
Ралли
Коломы – победитель первого этапа «Шелкогового пути» в классе грузовиков, Шибалов – 8-й
Футбол
Уэйн Руни посетил тренировочную базу «Эвертона» (видео)
Бокс
Гассиев сразится с Влодарчиком, Кудряшов - с Дортикосом. Итоги драфта Всемирной боксерской суперсерии
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Франция
Франциякалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Роджер Федерер
Роджер Федерервсе новости
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
Мировая лига
Мировая лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
UFC
UFC
КАМАЗ-мастер
КАМАЗ-мастер