Паунд призвал ФИФА расследовать допинговые случаи в российском футболе

Бывший глава WADA и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд призвал ФИФА назначить независимого следователя после сообщений о допинге в российском футболе.

По мнению Паунда ФИФА должна назначить независимого стороннего следователя для рассмотрения не менее 34 случаев, связанных с допинговым скандалом в российском спорте, поскольку над исследованием ФИФА в российском футболе работал Марсьяль Соги, экс-глава лаборатории WADA в Лозанне, где ранее были уничтожены 54 пробы российских спортсменов.

Напомним, в июне британское издание Daily Mail сообщило о том, что все члены сборной России по футболу, принимавшие участие в чемпионате мира 2014 года в Бразилии, подозреваются ФИФА в употреблении допинга.



