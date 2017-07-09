Джеймс Харден подписал новый контракт с «Хьюстоном» на 163 миллиона долларов

Защитник клуба НБА «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден согласовал условия нового контракта с командой из Техаса, сообщает Hoopshype.

Договор будет действовать с 2019 года и будет действовать до 2023 года. За эти четыре года игрок заработает 163 миллиона долларов. Всего же за следующие шесть лет в сумме он заработает 228 миллионов долларов.

- Хьюстон — это мой дом. Руководство доказало мне и моим партнерам, что они намерены выигрывать. И я буду работать, чтобы быть лучше и бороться за чемпионский титул, — заявил Харден.

В регулярном чемпионате НБА-2016/17 Харден провел сыграл 81 матч, набирая в среднем 29,1 очка, делая 8,1 подбора и 11,2 результативной передачи.

Напомним, нынешним летом состав «Рокетс» пополнил знаменитый американский разыгрывающий Крис Пол.

