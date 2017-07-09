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Оверим спорным решением судей победил Вердума на турнире UFC 213, Уиттакер одолел Ромеро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC 2013, главным событием которого стал поединок за временный титул в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.

Первая половина боя осталась за кубинцем, но Роберт смог выиграть три последних раунда, а вместе с ними и временный пояс (48-47 на всех картах). Теперь он должен встретиться в бою за полноценный титул с действующим чемпионом UFC Майклом Биспингом.

В поединке тяжеловесов экс-чемпион мира бразилец Фабирисио Вердум скандальным судейским решением проиграл голландцу Алистару Овериму (29-28, 29-28, 28-28).

Напомним, главным боем вечера должно было стать повторное противостояние чемпионки в легчайшем весе Аманды Нуньес с Валентиной Шевченко. Однако этот поединок не состоялся: накануне встречи бразильянка пожаловалось на плохое самочувствие.

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