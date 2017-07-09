Джефф Фенек: Хорн честно побил Пакьяо, Мэнни пытается сохранить лицо

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях австралиец Джефф Фенек прокомментировал результат поединка Мэнни Пакьяо - Джефф Хорн.

- Джефф Хорн честно выиграл, конец истории. Он доминировал в первых шести раундах, и сейчас Мэнни пытается лишь сохранить лицо. Американские комментаторы поражают: они утверждают, что судьи ограбили Пакьяо. Все они пытаются лишить Хорна заслуженной славы. Это одна из величайших побед в истории австралийского бокса, - заявил Фенек.

Напомним, 2 июля Пакьяо проиграл Хорну в австралийском Брисбене единогласным решением судей. Многие болельщики и эксперты посчитали результат этого поединка сомнительным.

В контракте на бой было прописано право филиппинца на реванш в случае поражения.