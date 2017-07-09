Никита Симонян: В мое время была другая программа чествования чемпионов страны
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Никита Симонян прокомментировал церемонию вручения красно-белым золотых медалей за победу в чемпионате России.
- Не имею права кидать камень в огород данного вечера, потому что команда стала чемпионом. В мое время была другая программа чествования. Было театрализованное представление, на сцену выходили Игорь Ильинский, Рубен Симонов - не было какофонии.
Ребята почувствовали вкус чемпионства, успех нужно развивать в следующем сезоне, нужно стремиться к этому, - цитирует Симоняна агентство ТАСС.
Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.
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