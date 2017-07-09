Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австрии. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Никита Симонян: В мое время была другая программа чествования чемпионов страны

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Никита Симонян прокомментировал церемонию вручения красно-белым золотых медалей за победу в чемпионате России.

- Не имею права кидать камень в огород данного вечера, потому что команда стала чемпионом. В мое время была другая программа чествования. Было театрализованное представление, на сцену выходили Игорь Ильинский, Рубен Симонов - не было какофонии.

Ребята почувствовали вкус чемпионства, успех нужно развивать в следующем сезоне, нужно стремиться к этому, - цитирует Симоняна агентство ТАСС.

Напомним, 8 июля футболистам и тренерам «Спартака» были вручены золотые медали за победу в чемпионате России-2016/17.

На правах чемпионов страны красно-белые стартуют в Лиге чемпионов с группового этапа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Амкар» начал заключительный этап подготовки к старту сезонаФутболисты и тренерский штаб «Амкара» начали заключительный этап подготовки к новому сезону, сообщает официальный сайт пермской команды.Мацей Вилюш: Не раздумывая принял предложение «Ростова»Защитник «Ростова» Мацей Вилюш рассказал о своем переходе в российскую команду.Олег Кононов: Мы будем стремиться к самым высоким достижениямГлавный тренер футбольного клуба «Ахмат» Олег Кононов подвел итоги завершившихся накануне зарубежных сборов команды.«Ростов» завершил второй сбор«Ростов» завершил тренировки в австрийском Шладбинге, где команда Леонида Кучука тренировалась с 26 июля.Дриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛДриусси перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» – чемпион по рекламе! 11 рекламных мест на футболках и шортах«Спартак» – чемпион по рекламе! 11 рекламных мест на футболках и шортахПрезентация новой формы «Спартака» на предстоящий игровой сезон вызвала противоречивые чувства.Новая форма «Спартака»: провал или прорыв? (фото, видео)Новая форма «Спартака»: провал или прорыв? (фото, видео)Общественность – от простых болельщиков до экспертов – явно оказалась не готова увидеть то, что увидела.«Смолову не нужно уходить из «Краснодара». Обзор Ловчева«Смолову не нужно уходить из «Краснодара». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – с обзором последних событий в российском футболе.«Спартак» в сезоне-2017/18 будет играть в красной форме без белой полосы (фото)Московский «Спартак» презентовал комплекты игровой формы на сезон-2017/18.Константин Сарсания: «Зенит» ведет переговоры с «Аль-Ахли» по переходу МаурисиоСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возможном переходе бразильского полузащитника Маурисио в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».Станислав Черчесов: Желаю «Спартаку» удачно сыграть в Лиге чемпионов. Обсудили с Каррерой ряд вопросовГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал футболистам «Спартака» удачи в Лиге чемпионов-2017/18.Леонид Федун: Для того, чтобы выступить в Лиге чемпионов достойно, надо иметь другой уровень игроковПредседатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступление команды в Лиге чемпионов-2017/18.ЦСКА разгромил словенскую «Нафту» в товарищеском матчеФутболисты ЦСКА на сборе в Австрии разгромили словенскую «Нафту» в контрольном матче со счетом 4:1.Виталий Мутко: Поздравляю «Спартак» с долгожданной и заслуженной победойВице-премьер РФ Виталий Мутко поздравил болельщиков «Спартака» с заслуженной победой в чемпионате России.Массимо Каррера: Чемпионство «Спартака прошлого сезона не дает нам форуГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что чемпионство красно-белых в минувшем сезоне не дает команде преимущества.Леонид Федун: Спасибо всем болельщикамПредседатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поблагодарил болельщиков команды.Футболистам «Спартака» вручили золотые медали за победу в чемпионате РоссииФутболистам «Спартака» вручены золотые медали за победу в чемпионате России в сезоне-2016/17. Об этом сообщает «Р-Спорт».Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом»Бразильский полузащитник Маурисио хочет расторгнуть контракт с «Зенитом». Об этом сообщает O Jogo.«Краснодар» – «Славия». Данни выведет команду с капитанской повязкойСтал известен состав «Славии» на товарищеский матч против «Краснодара».Президент «Сан-Паулу»: «Зенит» еще не заплатил 18 миллионов евро за КайоПрезидент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто Баррос рассказал, что представители «Зенита» проинформировали клуб о готовности заплатить за защитника Родриго Кайо 18 миллионов евро.
Волейбол
Франция победила Бразилию в финале Мировой лиги
MMA
Олейник «задушил» Брауна во втором раунде турнира UFC 213
Волейбол
Канада обыграла США в матче за 3-е место Мировой лиги
Футбол
Олег Кононов: Мы будем стремиться к самым высоким достижениям
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Никита Симонян
Никита Симонянвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости